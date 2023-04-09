В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась главной мыслью, которой ее научила жизнь.

"За свои 45 лет, я видела многое и прошла много испытаний… И даже войну… В свой день рождения я могла бы написать огромный перечень инсайтов и правил моей жизни. Привести много примеров, что к чему приводит, потому что жизнь меня учила жестко. Но!.. В свой юбилей я хочу написать о главном в моей жизни… Я почувствовала… Что бы у тебя не было из материальных благ, или полное отсутствие их, много друзей или их отсутствие, наличие любимого человека или отсутствие его… Главное в жизни это ЛЮБОВЬ! Умение пронести ее через годы бытия на планете Земля", - пишет Евгения Власова.

Певица также написала эмоциональный монолог о любви и Боге.

"Без ЛЮБВИ все ничто, без ЛЮБВИ ничего не имеет значения. Бог есть ЛЮБОВЬ. Зло это отсутствие Бога-ЛЮБВИ в сердце. Почему существует в мире отсутствие Бога-ЛЮБВИ в сердце человека? Потому что любовь Бога к нам настолько велика, что Он дал нам абсолютную свободу! Все есть наш сознательный или не сознательный выбор! Я люблю вас, люди! 🕊❤️ Я люблю тебя, моя красивая планета! ❤️ Я люблю …❤️", — добавила артистка.

В комментариях Евгению Власову поздравила ведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне "Танці з зірками" заменила Тину Кароль.

"С 25-летием, Женичка! 😍 Потому что больше никто и не скажет 😌 Светлая, красивая, нежная, как ангел ☀️", - написала Онуфрийчук.

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

Как сообщала Politeka, новая трагедия произошла в семье звезды "Танців з зірками" Ольги Харлан.

Также Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем.