Відомий український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому він так багато уваги приділяє обговоренню зрадниці Ані Лорак.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч відповів на закиди про те, що ми занадто багато уваги звертаємо на Ані Лорак. Ведучий наголосив, що останнє інтерв'ю співачки, яке обурило українців, стало знаковою точкою.

"Ця її поява у медійному просторі навпаки поставила крапку. І будемо відверті, вона була важливою гравчинею українського шоу-бізнесу свого часу. Ці її відрижки у вигляді "случилось что случилось" надзвичайно важливий лакмус про те, що вже ніколи не буде "как раньше". Це показник, що нічого зараз неможливе поза політикою. Є ті, хто це зрозумів, а є Лорак і інші шляпи. Це класна фінальна точка, бо я знаю людей, які ще чогось чекали від таких як лорак. Чогось адекватного. Як би це дивно не звучало", — пише ведучий.

За словами шоумена, справа не лише в Лорак, це збірний образ.

"Салат з розумової обмеженості, психологічних травм і страхів втратити те, що є. Хтось скаже, що її можна зрозуміти, а хтось просто пошле її на три літери. Але головне, це класна точка і черговий етап в формуванні нашого суспільства. Так, трішки радикально, але без цього маятника, ми не знайдемо гармонію", — додав Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатолій Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".