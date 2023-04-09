На этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич ответил на упреки о том, что мы слишком много внимания обращаем на Ани Лорак. Ведущий подчеркнул, что последнее интервью певицы, возмутившее украинцев, стало знаковой точкой.

"Это ее появление в медийном пространстве наоборот поставило точку. И будем откровенны, она была важным игроком украинского шоу-бизнеса в свое время. Эти ее отрыжки в виде "случилось что случилось" чрезвычайно важный лакмус о том, что уже никогда не будет" как раньше. Это показатель, что ничего сейчас невозможно вне политики. Есть те, кто это понял, а есть Лорак и другие шляпы. Это классная финальная точка, потому что я знаю людей, которые еще чего-то ждали от таких как лорак. Чего-то адекватного. Как бы это удивительно не звучало", - пишет ведущий.

По словам шоумена, дело не только в Лорак, это сборный образ.

"Салат из умственной ограниченности, психологических травм и страхов потерять то, что есть. Кто-то скажет, что ее можно понять, а кто-то просто пошлет ее на три буквы. Но главное, это классная точка и очередной этап в формировании нашего общества. Да, немножко радикально, но без этого маятника мы не найдем гармонию", — добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".