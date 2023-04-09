На этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич ответил на упреки о том, что мы слишком много внимания обращаем на Ани Лорак. Ведущий подчеркнул, что последнее интервью певицы, возмутившее украинцев, стало знаковой точкой.
"Это ее появление в медийном пространстве наоборот поставило точку. И будем откровенны, она была важным игроком украинского шоу-бизнеса в свое время. Эти ее отрыжки в виде "случилось что случилось" чрезвычайно важный лакмус о том, что уже никогда не будет" как раньше. Это показатель, что ничего сейчас невозможно вне политики. Есть те, кто это понял, а есть Лорак и другие шляпы. Это классная финальная точка, потому что я знаю людей, которые еще чего-то ждали от таких как лорак. Чего-то адекватного. Как бы это удивительно не звучало", - пишет ведущий.
По словам шоумена, дело не только в Лорак, это сборный образ.
"Салат из умственной ограниченности, психологических травм и страхов потерять то, что есть. Кто-то скажет, что ее можно понять, а кто-то просто пошлет ее на три буквы. Но главное, это классная точка и очередной этап в формировании нашего общества. Да, немножко радикально, но без этого маятника мы не найдем гармонию", — добавил Анатолий Анатолич.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Вербное воскресенье омрачено нападением на церковь: кадры с места событий
Общая мобилизация 2023: как начали наказывать "уклонистов" в Украине
"Поеду только в РФ": люди не хотят эвакуироваться и поражают отношением к украинским волонтерам
Популярный продукт вслед за морковью становится новым деликатесом: за 100 грамм придется отдать 46 гривен
Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".