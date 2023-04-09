Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому з'явилася у пустелі в елегантному образі.

Раніше дівчина розповідала шанувальникам, що поїхала відзначати свій день народження до Катару, схоже, там вона і зняла нове відео. У ролику Юлю знято в пустелі, вона присіла на пісок і витончено позує. Перед камерою дівчина з'явилася в тонкій шовковій сукні ніжного бежевого відтінку, що майорить на вітрі. Волосся дівчини теж розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації "Зайка" написала: "На краю світу". Шанувальники не пройшли повз нього і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки, відзначаючи, як вона стала гарною у відносинах з чоловіком, якого поки що приховує від публіки:

"Ідеальне поєднання пустелі та шовкової сукні, так ще й такого ж кольору".

"Юля просто розцвіла із правильним чоловіком".

"Юлю, все дуже гарно. Але покажи нам уже свого хлопця".

"Вау, як круто, яка краса. Юля, ти богиня".

"Саме так виглядає володарка пустелі".

"Квітка пустелі".

"Це просто божественно".

"Це нереально красиво".

"Боже, яка краса, немає слів".

"Красуня".

"Магічно".

"Як гарно".

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