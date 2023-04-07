Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова, яка нещодавно оголосила про розрив відносин з Микитою Добриніним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу блогерка виклала гаряче відео, яким і зачарувала, і обурила шанувальників.

Як видно, у новому цікаво змонтованому ролику Даша з'явилася перед камерою у відвертій чорній білизні з незвичайними нарукавниками, це вбрання та відверті пози лише підкреслюють розкішну фігуру дівчини. Її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Mamma". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, правда деякі засуджують за зайву відвертість:

"Я залипла, на це можна дивитися вічно".

"Даша, це підпал всього".

"Скільки роботи зроблено, супер".

"Скільки енергії. Вау! Оплески стоячи, це неймовірно".

"Найкрутіший спосіб сказати "викуси, колишній". Даша - ви пожежа".

"Навіщо їй чоловік-родина? Жоден чоловік на таке не погодиться. Микита молодець, що пішов. Синочка шкода, має рости з татом".

"Думаю, що Даша все ще зі своїм чоловіком. А те, що розійшлися, було підлаштовано, тому що під цей імідж заміжжя не підходить (начебто). Розумна пара".

"Мені просто здається, що Микита не давав їй розвиватися так, як вона хотіла. Це і були приводи для сварок, що згодом призвело до цього".

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