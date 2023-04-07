Популярна співачка Світлана Лобода, яка з початку війни втекла з росії і припинила всю свою діяльність на території країни-агресора, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала кадри з лікарні, на яких показала, як відвідувала хвору дівчинку Кіру.

Як відомо, під час інтерв'ю Раміні Есхакзай Лобода приходила до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 та обіцяла допомогу. Тепер артистка знову показала ці кадри та розповіла про дівчинку Кіру, якій на камеру обіцяла допомагати.

"Зустрічі з дітьми – це завжди неймовірне щастя для мене. Хоробрі та сильні, їхня віра у світле майбутнє абсолютна. Низький уклін усім лікарям, які оточують дітей любов'ю та турботою, вони справжні ангели-охоронці. Прекрасну дівчинку Кіру, яка все життя бореться з Нині ведуться переговори з клінікою у Вільнюсі, яка може надати їй необхідну реабілітацію. Я і моя команда зробимо все можливе, щоб Кіра писала, малювала, танцювала та грала так само, як інші діти. Її життя тільки починається, і воно обов'язково буде щасливим", - розповіла Лобода та попросила шанувальників написати у коментарях теплі слова для Кіри.

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