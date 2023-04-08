Популярний український комік, колишній автор студії "Квартал 95" та переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, який виїхав до США, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виставив у мережі кумедне відео з чайками та поділився своїми думками.

Схоже, це відео Олександр зняв на прогулянці пляжем. У ньому комік приманює до себе величезних чайок, які теж гуляють набережною. У кадрі можна побачити руку Сашка з яблуком, який привертає увагу птахів фруктом. І треба сказати, що вони, незважаючи на страх і хвилювання, таки клюють яблуко з рук коміка. Весь цей час на фоні грає популярна пафосна пісня.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Не вір очам своїм. Бо очам видно лише кайдани, що обмежують нашу свободу. Щоб розглянути головне, потрібно скористатися розумінням. І тоді одразу знайдеш яблука чи вигрибеш по пір’ям".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"Дякую, Сашко, за просвітницьку роботу. Зацікавив мене Джонатан, і я вирішила познайомитися ближче. Прочитала на одному диханні. Піти проти законів Зграї заради своєї мрії – це сильно".

"Іноді, по пір'ї треба вигрібти, щоб отримати яблучко. Але потім, то яблуко набуває зовсім іншого змісту".

"Саша, красиві повісті-притчі читаєш, а тобі близькі ступені духовного вдосконалення чайки Джонатана".

"Бажаю вам досягти своєї мрії, але щоб не довелося вигрібати".

"Чайка - Олександре, бажаю вам досягти своєї мрії і насолоджуватися польотом, як насолоджувався Джонатан".

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