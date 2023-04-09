Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором появилась в пустыне в элегантном образе.

Ранее девушка рассказывала поклонникам, что отправилась отмечать свой день рождения в Катар, похоже, там она и сняла новое видео. В ролике Юля запечатлена в пустыне, она присела на песок и изящно позирует. Перед камерой девушка появилась в тонком шелковом платье нежного бежевого оттенка, которое развевается на ветру. Волосы девушки тоже растрепаны ветром, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации "Зайка" написала: "На краю света". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, отмечая, как она похорошела в отношениях с мужчиной, которого пока скрывает от публики:

"Идеально сочетание пустыни и шелкового платья, так еще и такого же цвета".

"Юля просто расцвела с правильным мужчиной".

"Юля, все очень красиво. Но покажи нам уже своего парня".

"Вау, как круто, какая красота. Юля, ты богиня".

"Именно так выглядит владычица пустыни".

"Цветок пустыни".

"Это просто божественно".

"Это нереально красиво".

"Боже, какая красота, нет слов".

"Красавица".

"Магически".

"Как красиво".

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