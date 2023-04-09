Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні та багато гастролює з концертами та спектаклями, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка зачарувала фанатів знімками на прогулянці з чотирилапою "подружкою".

Як видно, на нових фото Наталію знято в красивій локації, вона веде на повідку величезного чорного собаку. Перед камерою артистка з'явилася у довгій напівпрозорій сукні з білими смужками-вензелями, поверх якої накинула довге темне пальто, а на її ногах масивні чорні черевики. Волосся співачки розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Вихідний". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Я вас обожнюю".

"Яка Ая прикольна, дуже милі фотки. Дві красуні".

"Яка гарна та чуйна жінка".

"Які красиві, дуже милі фото".

"Наталочко, зі святом тебе".

"Наталочка, наша віддушина".

"Вона справжня розумниця".

"Просто найкраща, як була з початку, так і зараз".

"Наталю, ти дуже гарно виглядаєш".

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