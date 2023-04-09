Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и много гастролирует с концертами и спектаклями, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда очаровала фанатов снимками на прогулке с четырелапой "подружкой".
Как видно, на новых фото Наталья запечатлена в красивой локации, она ведет на поводке огромную черную собаку. Перед камерой артистка появилась в длинном полупрозрачном платье с белыми полосками-вензелями, поверх которого накинула длинное темное пальто, а на ее ногах массивные черные ботинки. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.
В подписи к публикации Могилевская написала: "Выходной". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Я вас обожаю".
"Какая Ая прикольная, очень милые фотки. Две красавицы".
"Какая красивая и чуткая женщина".
"Какие красивые, очень милые фото".
"Наталочка, с праздником тебя".
"Наталочка, наша отдушина".
"Она настоящая умница".
"Просто самая лучшая, как была с начала, так и сейчас".
"Наталья, ты очень красиво выглядишь".
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