Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и много гастролирует с концертами и спектаклями, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда очаровала фанатов снимками на прогулке с четырелапой "подружкой".

Как видно, на новых фото Наталья запечатлена в красивой локации, она ведет на поводке огромную черную собаку. Перед камерой артистка появилась в длинном полупрозрачном платье с белыми полосками-вензелями, поверх которого накинула длинное темное пальто, а на ее ногах массивные черные ботинки. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Выходной". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Я вас обожаю".

"Какая Ая прикольная, очень милые фотки. Две красавицы".

"Какая красивая и чуткая женщина".

"Какие красивые, очень милые фото".

"Наталочка, с праздником тебя".

"Наталочка, наша отдушина".

"Она настоящая умница".

"Просто самая лучшая, как была с начала, так и сейчас".

"Наталья, ты очень красиво выглядишь".

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