Даша Ульянова, відома українська модель, артистка-початківець і переможниця романтичного шоу "Холостяк" вирішила порадувати своїх відданих фанатів у соціальних мережах. На цей раз дівчина похвалилася новим фотосетом після корекції губ.

Її свіжі знімки викликали у багатьох шанувальників порівняння з американською актрисою, і всі вони отримали багато позитивних емоцій та посмішок від цієї видовищної фотосесії. Багато хто помітив, що Даші вже давно настав час позбутися невдало збільшених губ і зробити такі, як тепер.

Раніше Ульянова сама зауважила, що дарма боялася щось змінити.

"Фото з цієї зйомки - це просто" - пише Даша під кадрами.

У мережі відповідають: «Усі знімки хороші; Дуже гарна, якось змінилася (і я зараз не про губи), така жіночна; Чудовий макіяж східної дівчини; Може зараз смороджу тупість, але думаю що той холостяк лікті кусає... 😍

Дивлюся на твої губи і думаю, що я б підірвала руки тому, хто тобі їх колов раніше. Були б такі в Холостяку, не було б цих коментів про "страшні" губи))); Ви на фото інша якась, може це через губи) вибачте».

Нагадаємо, нещодавно Даша зважилася на перетворення - вона позбавилася сильно збільшених губ і вирішила змінити їх форму на більш натуральну. Ульянова зауважила - це треба було зробити раніше і вона сама здивована, чому не наважувалася.

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