Даша Ульянова, известная украинская модель, начинающая артистка и победительница романтического шоу "Холостяк" решила порадовать своих преданных фанатов в социальных сетях. В этот раз девушка похвалилась новым фотосетом после коррекции губ.

Ее свежие снимки вызвали у многих поклонников сравнение с американской актрисой, и все они получили массу положительных эмоций и улыбок от этой зрелищной фотосессии. Многие подметили, что Даше уже давно пора было избавиться от неудачно увеличенных губ и сделать такие, как теперь.

Ранее Ульянова сама подметила, что зря боялась что-то изменить.

«Фото с этой съемки – это просто» - пишет Даша под кадрами.

В сети отвечают: «Все снимки хороши; Очень красивая, как-то изменилась (и я сейчас не про губы), такая женственная; Отличный макияж восточной девушки; Может сейчас сморожу тупость, но думаю что тот холостяк локти кусает... 😍

Смотрю на твои губы и думаю, что я бы руки подорвала тому, кто тебе их колол раньше. Были бы такие в Холостяке, не было бы этих комментов о "страшных" губах))); Вы на фото другая какая-то, может это из-за губ) простите».

Напомним, недавно Даша решилась на преображение - она избавилась от сильно увеличенных губ и решила сменить их форму на более натуральную. Ульянова подметила - это надо было сделать раньше и она сама удивлена, почему не решалась.

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