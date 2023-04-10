Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка веде свій проект на телеканалі "ДОМ", а під час війни обґрунтувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася чарівним фото із доньками на прогулянці.

Свою посаду Лілія приурочила до Вербної неділі та написала зворушливе вітання українцям. А на новій фотографії телезірка показала прогулянку із доньками – Діаною та Поліною. На знімку мама і доньки зображені, сидячи на лавочці і купаючись у сонячних променях, а поряд з ними ще й милий білий песик. Виглядає все по-весняному веселими, а їхній настрій відображає яскраве вбрання та сяючі посмішки.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Сьогодні Вербна неділя. Мої котики – поряд. Вітаємо з цим святом. Нехай здійсниться найголовніше бажання кожного, а з ним – повернеться непідробна радість у наше життя. Дихаємо кожною клітиною та віримо у краще".

Одним із перших фото Лілії прокоментував її чоловік Андрій Дикий, він зворушливо написав: "Ви моє КОХАННЯ, дівчата". Шанувальники також почали коментувати знімок телезірки:

"Нехай все буде добре і тепло на душі. З Вербною неділею".

"З Вербною неділею вас! Щастя та миру!".

"Всі такі гарні та сонячні".

"З Вербною неділею вас. Все буде гаразд".

"Зі святами всіх".

"Зі святом!".

"Такі гарні".

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