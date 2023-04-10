Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая ведет свой проект на телеканале "ДОМ", а во время войны обосновала именной благотворительный фонд, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательным фото с дочками на прогулке.

Свой пост Лилия приурочила к Вербному воскресенью и написала трогательное поздравление украинцам. А на новой фотографии телезвезда показала прогулку с дочками – Дианой и Полиной. На снимке мама и дочки запечатлены, сидя на лавочке и купаясь в солнечных лучах, а рядом с ними еще и милый белый песик. Выглядит все по-весеннему веселыми, а их настроение отображают яркие наряды и сияющие улыбки.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Сегодня Вербное воскресенье. Мои котики – рядом. Поздравляем с этим праздником. Пусть исполнится самое главное желание каждого, а с ним – вернется неподдельная радость в нашу жизнь. Дышим каждой клеточкой и верим в лучшее".

Одним из первых фото Лилии прокомментировал ее муж Андрей Дикий, он трогательно написал: "Вы моя ЛЮБОВЬ, девушки". Поклонники также принялись комментировать снимок телезвезды:

"Пусть все будет хорошо и тепло на душе. С Вербным воскресеньем".

"С Вербным воскресеньем вас! Счастья и мира!".

"Все такие красивые и солнечные".

"С Вербным воскресеньем вас. Все будет хорошо".

"С праздниками всех".

"С праздником!".

"Такие красивые".

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