Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливі кадри зі старшою дочкою Євангеліною та ніжно привітала її з днем ​​народження.

Як видно, на нових фотографіях Світлану знято разом із донькою, яка відзначає своє 12-річчя. Варто зазначити, що артистка вже давно не публікувала знімки з дітьми, тож шанувальник можуть помітити, що Єва дуже підросла за цей час, вона вже наздоганяє зіркову маму за зростанням.

У підписі до публікації Лобода зворушливо привітала дочку з її святом: "Донечко! Досі не можу повірити, що ти вже така доросла. Я пишаюся тим, якою людиною ти ростеш. Мудрою не по роках, тонкою і глибокою.Я хочу, щоб життя було для тебе колесом чудес, щоб на кожному етапі ти відчувала любов і підтримку, щоб щодня був сповнений найяскравіших вражень, а найсміливіші мрії збувалися. А я буду поруч і зроблю все, щоб твій шлях був легким, і моя любов дарувала тобі силу та впевненість. З днем народження, моя Єво! У тебе попереду найкраще з життів!".

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