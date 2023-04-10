Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательные кадры со старшей дочерью Евангелиной и нежно поздравила ее с днем рождения.

Как видно, на новых фотографиях Светлана запечатлена вместе с дочкой, которая отмечает свое 12-летие. Стоит отметить, что артистка уже давно не публиковала снимки с детьми, так что поклонник могут заметить, что Ева очень подросла за это время, она уже догоняет звездную маму по росту.

В подписи к публикации Лобода трогательно поздравила дочь с ее праздником: "Доченька! До сих пор не могу поверить, что ты уже такая взрослая. Я горжусь тем, каким человеком ты растешь. Мудрым не по годам, тонким и глубоким. Я хочу, чтобы жизнь была для тебя колесом чудес, чтобы на каждом этапе ты чувствовала любовь и поддержку, чтобы каждый день был наполнен самыми яркими впечатлениями, а самые смелые мечты сбывались. А я буду рядом и сделаю все, чтобы твой путь был легким, и моя любовь дарила тебе силу и уверенность. С днём рождения, моя Ева! У тебя впереди лучшая из жизней!".

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