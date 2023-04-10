Цього разу популярна актриса вирішила відповісти на цікаві запитання шанувальників, поділилася особистим та дала кілька порад. Торкнулася Анна Саліванчук і тему стосунків, поспілкувавшись із українками у соціальній мережі Інстаграм.

«Як не думати про колишнього? Все крутиться в голові» - написали Ганні у Сторі.

Артистка вирішила висловитись коротко, виходячи з особистого досвіду: «Потрібно думати про себе. Про цілі, про мрії. І робити все, щоб задумане вдалося. І повірте, коли ви йдете до своєї мрії, колишній зникне з ваших думок».

Відповіла також Ганна на запитання про свої будні - вона продовжує займатися собою, не забуває про схуднення та планує продовжити заняття, адже перетворення не закінчено.

Також артистка вирішила показати кілька яскравих кадрів із поїздки з колегами в рамках свого туру. Перед виступом Саліванчук блиснула не лише фото, а й зізналася, що здійснила маленьку культурну мрію.

За словами Ганни, головне мріяти так, щоб розуміти, що це реально, тоді частіше мрії збуватимуться. Саліванчук мріяла приїхати на могилу Шевченка, але раніше все ніяк не могла доїхати, то не було часу, то можливості.

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