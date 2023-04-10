В этот раз популярная актриса решила ответить на интересные вопросы поклонников, поделилась личным и дала пару советов. Затронула Анна Саливанчук и тему отношений, пообщавшись с украинками в социальной сети Инстаграм.

«Как не думать про бывшего? Все крутится в голове» - написали Анне в Стори.

Артистка решила выразиться кратко, исходя из личного опыта: «Нужно думать о себе. Про цели, про мечты. И делать все, чтоб задуманное удалось. И поверьте, когда вы идете к своей мечте, бывший исчезнет из ваших мыслей».

Ответила также Анна на вопросы о своих буднях - она продолжает заниматься собой, не забывает о похудении и планирует продлить занятия, ведь преображение не закончено.

Также артистка решила показать несколько ярких кадров из поездки с коллегами в рамках своего тура. Перед выступлением Саливанчук блеснула не только фото, но и призналась, что исполнила маленькую культурную мечту.

По словам Анны, главное мечтать так, чтобы понимать что это реально, тогда чаще мечты будут сбываться. Саливанчук мечтала приехать на могилу Шевченка, но ранее все никак не могла доехать, то времени не было, то возможности.

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