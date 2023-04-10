Цього разу ведуча Марічка Падалко поділилася в Інстаграм, ситуація в Україні залишається напруженою через дії російської армії та окупантів. Нещодавно було зафіксовано попадання ракети у міст через річку Суддю на прикордонній Чернігівщині.

Однак, це не єдиний випадок агресії з боку Росії. Вночі російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя, що призвело до загибелі чоловіка та його 11-річної доньки у їхньому власному будинку.

У зв'язку з величезними втратами серед бойовиків "Вагнера" ​​Росія почала кидати в Бахмут свої елітні підрозділи армії. У генштабі показали, за яких умов ведеться бойова операція на сході.

У соціальних мережах з'явилося відео спецоперації на окупованому Запоріжжі. У цьому відео демонструється знищення російського радара "Аостьонок" загоном, де воює чоловік того, хто говорить. Він розповідає, що відео мало бути його ексклюзивом, але воно випадково потрапило до мережі.

Однак Росія продовжує мобілізувати свої війська. У Твері було помічено, як колишній голова окупаційної влади вичитує мобілізованих солдатів, які не надто бажають іти в Україну. У Хабаровську для новонароджених, чиї батьки пішли в окупаційне військо, почали шити на витяг тематичні ковдри.

У церквах також відбуваються події, пов'язані із політичною обстановкою. На Вербну неділю у Лаврі відбулися дві служби – у Трапезному храмі молилися віруючі ПЦУ, а у Хрестовоздвиженському храмі – УПЦ МП.

У цій обстановці в Росії з'явився заклик до повернення за часів Сталіна, а також було запущено соціальну антирекламу VPN, щоб "залізна завіса" над країною опускалася щільніше.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

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