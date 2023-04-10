В этот раз ведущая Маричка Падалко поделилась в Инстаграм, ситуация на Украине остается напряженной из-за действий российской армии и оккупантов. Недавно было зафиксировано попадание ракеты в мост через реку Судость на приграничной Черниговщине.

Однако это не единственный случай агрессии со стороны России. Ночью российские оккупанты снова обстреляли Запорожье, что привело к гибели мужчины и его 11-летней дочери в их собственном доме.

В связи с огромными потерями среди боевиков "Вагнера", Россия начала бросать в Бахмут свои элитные подразделения армии. В генштабе показали, в каких условиях ведется боевая операция на востоке.

В социальных сетях появилось видео спецоперации на оккупированном Запорожье. В этом видео демонстрируется уничтожение русского радара "Аостьонок" отрядом, где воюет муж говорящего. Он рассказывает, что видео должно было быть его эксклюзивом, но оно случайно попало в сеть.

Однако Россия продолжает мобилизовать свои войска. В Твери было замечено, как бывший глава оккупационных властей вычитывает мобилизированных солдат, которые не слишком желают идти в Украину. В Хабаровске для новорожденных, чьи родители пошли в оккупационное войско, начали шить на выписку тематические одеяла.

В церквях также происходят события, связанные с политической обстановкой. На Вербное воскресенье в Лавре состоялись две службы - в Трапезном храме молились верующие ПЦУ, а в Крестовоздвиженском храме - УПЦ МП.

В этой обстановке в России появился призыв к возвращению во времена Сталина, а также была запущена социальная антиреклама VPN, чтобы "железный занавес" над страной опускался плотнее.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.