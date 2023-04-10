Каменських вперше за довгий час вирішила висловитись про своє спілкування з Потапом.

Нещодавно Настя Каменських уперше прокоментувала чутки про розлучення з її чоловіком, українським репером Потапом (Олексієм Потапенком) під час участі у благодійному концерті. Вона поспілкувалася з шанувальниками, відповівши на їхні запитання, і заявила, що вона та Потап не розлучаються і в неї все добре.

Проте співачка не коментувала заяви іншої української співачки Gip C, яка стверджує, що Потап схиляв її до інтимних стосунків в обмін на кар'єру у шоу-бізнесі. На питання про те, де знаходиться Потап і чому вони не разом на заході, Каменських пожартувала, що їх немає необхідності ходити разом скрізь, бо вони не близнюки.

"Моє сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Сьогодні NK. Потрібен Потап? Подзвони йому, напиши йому і спитай" - уникнувши прямої відповіді, заявила Каменських.

Як відомо, українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повідомила шанувальникам про перенесення своїх концертів через хворобу, розповідала про серйозні проблеми та можливу втрату голосу. Втім, її нещодавній виступ за закритому вечорі у блогера та останній концерт змусили шанувальників засумніватися у щирості зірки.

«Незабаром моє лікування буде завершено, робота зв'язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах» - написала Каменських.

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