Недавно Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с ее мужем, украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко), во время участия в благотворительном концерте. Она пообщалась с поклонниками, ответив на их вопросы, и заявила, что она и Потап не расстаются и у нее все хорошо.

Тем не менее, певица не комментировала заявление другой украинской певицы Gip C, которая утверждает, что Потап склонял ее к интимным отношениям в обмен на карьеру в шоу-бизнесе. На вопрос о том, где находится Потап и почему они не вместе на мероприятии, Каменских пошутила, что их нет необходимости ходить вместе везде, так как они не близнецы:

"Мое солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Сегодня NK. Нужен Потап? Позвони ему, напиши ему и спроси" – избежав прямого ответа, заявила Каменских.

Как известно, украинская певица Настя Каменских, которая недавно сообщила поклонникам о переносе своих концертов из-за болезни, рассказывала о серьезных проблемах и возможной потере голоса. Впрочем, ее недавнее выступление за закрытом вечере у блогера и последний концерт заставили поклонников усомниться в искренности звезды.

«Вскоре мое лечение будет завершено, работа связь возобновится и мы еще мощнее споем на концертах» - написала Каменских.

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