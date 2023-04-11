Відома фітнес-тренерка, експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська записала корисне відео для українок, які хочуть тримати тіло в формі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська показала комплекс елементарних вправ удома, які допоможуть зміцнити спину та покращити поставу (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Весна цьогоріч видалась примхливою, як ніколи - справжня тобі жінка!.. Проте якою б не була погода за вікном, завжди почуваєшся на всі сто, коли ти у формі. Я точно знаю це, тому тренуюся за будь-якої погоди та з будь-яким настроєм, щоб бути в ресурсі. Тож сьогоднішній тренувальний комплекс пробудить справжню королеву всередині кожної з нас і розбудить сплячу красуню святкувати весну: підтягнута спина, рівна постава - пропрацюємо все до найглибших м’язів! Переглядай відео, вдягай кросівки та приміряй на себе гарний настрій - буде гаряче!", — написала тренерка під відео.

Зірка продемонструвала кілька нескладних вправ, які треба виконувати по 15-20 разів, 3 кола.

Українці в коментарях підтримали Марину Боржемську:

"важко себе змусити, але маю результат відсутності болей спини+заряд бадьорості на весь день. І от уже дивуєшся, як мала сумніви чи підходити до вправ. Саме так і виявляються любов до себе, а не потворення примхам. Адже ми, коли любимо дитину, не розбещуємо її неробством і цілодобовим поїданням цукрів";

"Всі вправи від Мариночки обожнюю і роблю з радістю на благо власному здоров'ю та красі❤️".

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська дала три корисних та простих рецепти салатів.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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