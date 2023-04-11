В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская показала комплекс элементарных упражнений дома, которые помогут укрепить спину и улучшить осанку (чтобы посмотреть видео, проскрольте вниз).

"Весна в этом году выдалась капризной, как никогда - настоящая тебе женщина!.. Однако какой бы ни была погода за окном, всегда чувствуешь себя на все сто, когда ты в форме. Я точно знаю это, поэтому тренируюсь в любую погоду и с любым настроением, чтобы быть в ресурсе. Так что сегодняшний тренировочный комплекс пробудит настоящую королеву внутри каждой из нас и разбудит спящую красавицу праздновать весну: подтянутая спина, ровная осанка - проработаем все до самых глубоких мышц! Смотри видео, обувай кроссовки и примеряй хорошее настроение - будет горячо!", - написала тренер под видео.

Звезда "Зважені та щасливі" продемонстрировала несколько несложных упражнений, которые нужно выполнять по 15-20 раз, 3 круга.

Украинцы в комментариях поддержали Марину Боржемскую:

"Трудно себя заставить, но имею результат отсутствие болей спины+заряд бодрости на весь день. И вот уже удивляешься, как сомневалась подходить ли к упражнениям. Именно так и проявляются любовь к себе, а не потакая прихотям. Ведь мы, когда любим ребенка, не развращаем его бездельем и круглосуточным поеданием сахаров";

"Все упражнения от Мариночки обожаю и делаю с радостью во благо собственному здоровью и красоте❤️".

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.