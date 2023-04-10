Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна, яка є також його концертним директором Сніжана, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним відео із соєю медитативної практики.

Як видно, у новому відео Сніжана знято в домашній обстановці, вона сидить на килимку для йоги в позі "лотоса" і зосереджено медитує. Перед камерою Сніжана з'явилася у чорних штанах та строкатій короткій водолазці, яка підкреслила її струнку фігуру. Її волосся акуратно зачесане, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

На фоні в ролику звучить спокійна мелодія, а Сніжана дістала біле блюдце, і почала водити ним по різних частинах тіла і ніби чаклувати різними кольорами.

У підписі до публікації Бабкіна написала: "У нас з моїми дівчатами з @snezhno_mir був дуже яскравий і райдужний тиждень. Кожен день - новий колір, нові практики, нові усвідомлення. І життя, через тиждень, стало яскравішим!Дякую тобі, мій @snezhno_mir, за те, що надихаєш жити, допомагаєш з легкістю проходити кризи. Сьогодні ми всі отримали акторське завдання. Потрібно було записати відео з блюдцем, де блюдце не блюдце! А що? Ось моя імпровізація. Доєднуйтесь до НАС! Ми вас чекаємо!".

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