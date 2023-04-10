Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, которая также является его концертным директором Снежана, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным видео со соей медитативной практики.
Как видно, в новом видео Снежана запечатлена в домашней обстановке, она сидит на коврике для йоги в позе "лотоса" и сосредоточенно медитирует. Перед камерой Снежана появилась в черных брюках и пестрой короткой водолазке, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Ее волосы аккуратно зачесаны, а на лице нет макияжа, только мила улыбка.
На фоне в ролике звучит спокойная мелодия, а Снежана достала белое блюдце, и начала водить ним по разным частям тела и как будто колдовать разными цветами.
В подписи к публикации Бабкина написала: "У нас с моими девушками из @snezhno_mir была очень яркая и радужная неделя. Каждый день – новый цвет, новые практики, новые осознания. И жизнь, через неделю, стала ярче! Спасибо тебе, мой @snezhno_mir, за то, что вдохновляешь жить, помогаешь с легкостью проходить кризисы. Сегодня мы все получили актерскую задачу. Нужно было записать видео с блюдцем, где блюдце не блюдце! А че? Вот моя импровизация. Присоединяйтесь к нам! Мы вас ждем!".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Оборвалась жизнь звезды группы "ABBA", в семье рассказали подробности: "Его будет не хватать всем"
"Случилось большое горе": смертельный взрыв прогремел под Киевом
Мошенники взялись за Елену Кравец из "Квартал 95": звезда срочно обратилась к украинцам
Трагедия произошла во время толкотни возле церкви на Киевщине, кадры: спасти не удалось
Напомним, "Поехала крыша, а я поехала уже за ней": Великий из "Квартал 95" жестко высмеял скандальную блогершу из Закарпатья.
Как сообщала Politeka, Оттекшее лицо и лишний вес: Каминская из "НеАнгелов" перепугала фанатов переменами во внешности.
Также Politeka писала, что "Развод пошел на пользу": "Холостяк" Добрынин восхитил украинок новым стилем, появилось видео.