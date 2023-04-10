Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, которая также является его концертным директором Снежана, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным видео со соей медитативной практики.

Как видно, в новом видео Снежана запечатлена в домашней обстановке, она сидит на коврике для йоги в позе "лотоса" и сосредоточенно медитирует. Перед камерой Снежана появилась в черных брюках и пестрой короткой водолазке, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Ее волосы аккуратно зачесаны, а на лице нет макияжа, только мила улыбка.

На фоне в ролике звучит спокойная мелодия, а Снежана достала белое блюдце, и начала водить ним по разным частям тела и как будто колдовать разными цветами.

В подписи к публикации Бабкина написала: "У нас с моими девушками из @snezhno_mir была очень яркая и радужная неделя. Каждый день – новый цвет, новые практики, новые осознания. И жизнь, через неделю, стала ярче! Спасибо тебе, мой @snezhno_mir, за то, что вдохновляешь жить, помогаешь с легкостью проходить кризисы. Сегодня мы все получили актерскую задачу. Нужно было записать видео с блюдцем, где блюдце не блюдце! А че? Вот моя импровизация. Присоединяйтесь к нам! Мы вас ждем!".

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