Популярний український телеведучий, шоумен і блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав нове відео, в якому постав у незвичайних образах.

Як бачимо, Микита в ролику влаштував ціле дефіле, примірявши кілька стильних образів. До того ж, можна помітити, що холостяк трохи змінив стрижку, а на його обличчі знову з'явилася посмішка. У відео шоумен покрасувався у темній курточці, і у білій безрукавці, при цьому він змінив кілька костюмів. І треба сказати, що йому все личить.

У підписі до публікації Добринін написав: "Життя – це пригода, я готовий до кожного". Зміни в стилі холостяка помітили і фанатки, які відразу почали коментувати його нову публікацію:

"Красівець".

"Шикарний чоловік".

"Ну, звичайно. Без сумніву, навіть зачіска вирішує".

"Наш чернівецький козак".

"Тільки так і не інакше!".

"Якщо добрий, то добрий! Ну що тут скажеш?".

"Бажаю вам, щоб усе найкраще було попереду".

"Розлучення з аб'юзером пішов на користь! Даша, зважаючи на все, ще той абюзер!".

"Хто це тут такий гарненький і усміхнений?"

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