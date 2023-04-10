Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, часто радує свою аудиторію яскравими та жартівливими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка чудово налякала фанатів новими знімками, хоча хотіла просто пожартувати.

Так, Слава виклала п'ять схожих знімків, зроблених у ліфті, різниця лише в тому, що на першому фото вона додала собі зайву вагу у фоторедакторах, а потім начебто худне. І останнє фото вже оригінальне та показує, як вона зараз насправді виглядає. Однак на першому кадрі співачка зовсім на себе не схожа, у неї втомлене і набрякле обличчя, а зелений пуховик не прикриває пишну статуру. Схоже, це фото найбільш відредаговане.

У підписі до публікації Камінська жартівливо написала: "Еволюція. Знайди справжнє фото 1/2/3/4/5?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"П'яте, звісно, ​​до першого сподіваюся не дійде".

"Я думала, що це твоя мама",

"Від першого фото я аж переляк отримала".

"А тут можна матюкатися?".

"Ну, тут видно, що без фотошопу тільки перше".

"Перша ситна".

"Справжньої українки має бути багато".

"Я злякалась".

"Фух, злякалася".

"Зате харизматична".

Нагадаємо, "Не вір очам своїм": Еллерт з "Холостяки" повеселив новим відео із США.

Як повідомляла Politeka, "Все життя бореться": Лобода розповіла про хвору українську дівчинку, якій взялася допомагати.

Також Politeka писала, що "Викуси, колишній": Квіткова після розриву з Добриніним розбурхала гарячим відео.