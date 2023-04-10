Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому жорстко висміяв скандальну блогерку із Закарпаття.

Як відомо, днями в соцмережах прогриміла історія із закарпатською блогеркою, яка живе зараз у Чехії, яка закликала відокремити територію Закарпатської області від України. Свою позицію незадоволена дівчина обґрунтувала тим, що "держава, крім паспорта, не дала їй нічого".

"Як показує практика, після кожної такої гучної заяви неодмінно з'являється не менш гучне вибачення. Отже, наша версія вибачень цієї недоБлогерки", - написав Великий у підписі до відео на ютуб.

У ролику комік перетворився на скандальну блогерку і навіть спробував скопіювати її закарпатський діалект. І ось ця Анечка вже почала виправдовуватися і як вибачатися, але вийшло у неї не дуже.

Українці не пройшли повз і тут же почали коментувати нову пародію Юрія:

"Нігті - вогонь! Новий тренд. Юрію, Ви незрівнянні! Аплодую і схиляюся перед Вашим талантом!".

"Спочатку у мене просто поїхав дах, а я поїхала вже за нею". Юрію, ви чудові!".

"Дякую вам, шановний Юрію! Як завжди, шедеврально! Слава Україні!".

"Юрію, ви справді Великий! Після вашої пародії подивилася оригінал. Вона точно з дурниці втекла, рідкісний екземпляр".

"Уявляю, як він іржав з тексту, коли його готував. І з того манікюру, коли його йому наклеювали".

"Юрію, Ви знатно проїхалися цією Анечкою! Супер, так і треба цим зрадникам чорноротим!".

"Це неймовірно, наскільки Ви вживаєтесь у ролі. Часто Ви набагато цікавіше за оригінал. Браво, Юрію. Ви наш скарб”.

"Мозок не губи, його не накачаєш. Юрію, дякую за роботу на інформаційному фронті та за штучки для ЗСУ".

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