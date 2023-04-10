Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ірина Горова поділилася особистими усвідомленнями та змінами за останній рік.

"⁃ Зрозуміла, що далі можу, повинна і хочу рухатись самостійно.

⁃ Відчула, що моєї енергії вистачить не тільки на компанію, а й на індустрію в цілому, розвивати її та створювати простір, де зможуть зростати багато людей.

⁃ Почала приділяти більше часу самій собі, рефлексії та аналізу.

⁃ Перестала боятися, що є щось неможливе.

⁃ Я - командний гравець, чесна та ціную людей, які зі мною", — пише продюсерка.

Вона також відзначила, що почала більше звертати увагу на нових талантів, артистів, стала більш відкритою до нових людей та зовнішніх проєктів.

"⁃ Зрозуміла, що я дуже люблю Україну і хочу працювати саме тут.

⁃ Що постійне навчання та розвиток є важливим елементом, щоб мати впевненість у собі та бути лідером, який надихає свою команду.

Люблю перечитувати подібні рефлексії через деякий час, ніби нагадуючи собі про свої зміни, це дуже надихає на нові думки", — додала Ірина Горова.

Українці в коментарях оцінили відвертість бізнесвумен:

"Дякую, що ділитесь цим! Ці зміни справді відчуваються 🙌";

"Без України життя нема☑️ Україна - найкраще спілкування у найкращому середовищі)".

Нагадаємо, переможниця "Голосу країни" звернулас до українців із важливою звісткою.

Також повідомлялось, що Вікторія Булітко наочно показала, чому українці ненавидять росіян.

Крім того, Politeka.net писала, що відомий блогер назвав причину, через яку Потап і Настя Каменських розлучаються.