В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Горовая поделилась личными осознаниями и изменениями за последний год.

"- Поняла, что дальше могу, должна и хочу двигаться самостоятельно.

⁃ Почувствовала, что моей энергии хватит не только на компанию, но и на индустрию в целом, развивать ее и создавать пространство, где смогут расти многие люди.

- Начала уделять больше времени самой себе, рефлексии и анализу.

⁃ Перестала бояться, что есть что-то невозможное.

⁃ Я – командный игрок, честная и ценю людей, которые со мной", — пишет продюсер.

Она также отметила, что стала больше обращать внимание на новых талантов, артистов, стала более открытой к новым людям и внешним проектам.

⁃ Поняла, что я очень люблю Украину и хочу работать именно здесь.

⁃ Что постоянное обучение и развитие является важным элементом, чтобы иметь уверенность в себе и быть лидером, вдохновляющим свою команду.

Люблю перечитывать подобные рефлексии через некоторое время, словно напоминая себе о своих изменениях, это очень вдохновляет на новые мысли", — добавила Ирина Горовая.

Украинцы в комментариях оценили откровенность бизнесвумен:

"Спасибо, что делитесь этим! Эти изменения действительно ощущаются 🙌";

"Без Украины жизни нет☑️ Украина - лучшее общение в лучшей среде)".

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