Потап і Настя Каменських почали офіційний процес розлучення і поки що це приховують.

Про це, як пише Politeka.net, розповів у своєму YouTube-каналі Богдан Безпалов.

За його словами, цю інформацію він отримав від людей, які співпрацювали з Потапом і Настею. Безпалов стверджує, що потап «постійно гуляв направо і наліво».

«І офіційний шлюб з Анастасією Каменських його не зупинив», - каже блогер.

Також Безпалов нагадав про одкровення експідопічної Потапа, за словами якої репер робив їй непристойні пропозиції.

«Заспокойтесь, вона не хайпує, вона розповідає абсолютну правду», - запевнив блогер, посилаючись на своїх інформаторів, які нібито теж розповідали йому про пропозиції Потапа непристойного характеру.

Блогер також додав, щоці дівчата не хочуть заявляти про це публічно, адже це досить травматичний досвід.

«Чому ж розлучаються Потап і Настя. В мене є відповідь. Потап в черговий раз зрадив з людиною з їхнього загального кола друзів. Ця людина була досить близькою до Каменських. Відповідно, на цей раз Анастасія не змогла пробачити, адже до цього вона знала про аболютно усі огрішності Потапа поза шлюбу і готова була з цими миритися, адже там просто комерційний шлюб на вигідних умовах, в якому немає того кохання, обожнювання, поваги, обожнювання одне одного», - запевнив Безпалов.

Блогер стверджує, що Потап і Настя домовилися розійтись по-тихому, щоб ніхто не знав.

Також повідомлялось, що на тлі скандалу з піснею Руслана Ханумака в Мережі згадали про конфуз Потапа з треком "Волонтер".

Також Politeka.net писала про жорстку критику на адресу Полякової, Каменських та інших співачок, які змінили репертуар.

Крім того, повідомлялось, що експідопічна Потапа може потрапити до національного журі «Євробачення-2023».