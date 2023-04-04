Зірка "Дизель шоу", акторка та співачка Вікторія Булітко показала кадри з місця трагедії, яку росіяни влаштували в Миколаєві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Вікторія Булітко поділилася кадрами поїздки до Миколаєва. Артистка зблизька подивилася на будівлю Миколаївської ОВА, яку росіяни зруйнували ракетою 29 березня минулого року. Тоді під завалами загинуло 37 людей. На відео видно, що люди досі масово продовжуть приносити до будівлі квіти, аби вшанувати жертв цієї страшної трагедії.

"Скажіть, чому в "цих" завжди таке питання: "За що ви нас ненавидите?!". Ось за що! За те, що ви прийшли до нас з війною, покидьки! Тож, знайте, Україна вистоїть, а ви навічно прокляті, і таку дорогу вибрали ви самі - ізоляція від усього світу. Слава Україні!", — написала Вікторія Булітко.

Відео їй вдалося завантажити не з першої спроби, бо через масові скарги росіян, його видаляли. "🙏Дякую за коментарі, бо ці тварюки видалили відео", — наголосила артистка.

Додамо, "Дизель шоу" зародилося в Миколаєві. Саме звідти походять Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Олександр Бережок.

Українці в коментарях до посту Вікторії Булітко не стримують емоцій:

"Так, це жахливо, гадаю кожен миколаєвець пам‘ятає цей день😭🕯️";

"Не пробачимо 🤬🤬🤬 Хай Господь Бог допомагає та янголи зберігають вас усіх 🙏";

"Моє рідне місто - понівечене, але не скорене!".

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП.

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