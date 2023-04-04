Так, Оксана Муха розповіла, що сьогодні, 4 квітня, народилася знаменита українка із галицьким корінням Квітка Цісик.
Нагадаємо, співачка народилася і все життя прожила у США, а її голосом захоплювались мільйони людей.
«Сьогодні Квітці Цісик було б 70 років. Вона об’єднала українську націю піснею, дала в ній власне ту любов, завдяки якій ми стали сильніші», - написала Оксана Муха на своїй сторінці в Інстаграм.
Переможниця дев’ятого сезону «Голосу країни» також висловила радість з приводу того, що в кожній школі, буде проведено урок про Квітку. Відбуватимуться багато заходів, на згадку про неї.
«А я вас прошу про молитву за Квітку. Вдячність і Світла пам‘ять», - додала Оксана Муха.
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Нагадаємо, Оксану Муху на «Голосі країни» називали "реінкарнацією Квітки Цісик" і "душею українського народу".
Цісик починала як оперна співачка, але згодом стала володаркою одного з найпоширеніших у світовому ефірі голосів - завдяки її сольному й бек-вокалу в записах джазових і поп-зірок та виконанню рекламних джинглів великих компаній. Американці підрахували, що загалом голос Квітки почули понад 22 мільярди людей.
Квітка - блюзова та оперна співачка, а також, виконавиця українських пісень. Українські альбоми співачки називаються "Пісні України" 1980 року та "Два кольори" 1989 року.
У 1990 році український творчий доробок Квітки Цісик було номіновано на премію "Греммі". Категорія - "Найкращий альбом сучасної народної музики".
Квітка Цісик планувала випустити третій україномовний альбом з колисковими або сучасними піснями, але цьому не судилося статися — її життя передчасно обірвалося.
29 березня 1998 року в Нью-Йорку, не доживши 5 днів до 45-річчя, Квітка Цісик померла вдома в оточенні родини після довгої боротьби з онкологією.
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