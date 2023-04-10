Популярна українська співачка та колишня дружина виконавця Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео зі студії радіо, де презентувала нову пісню "Сила Роду".

Як відомо, днями Ярослава випустила пісню та гарний кліп до неї в українській стилістиці, у зйомках якого взяла участь Ірина Фаріон. Нещодавно SLAVIA показала, що анонс її прем'єри виставили на величезних екранах торгового центру у Києві. А тепер дівчина прийшла на радіо "Армія FM", де також презентувала новий хіт та давала інтерв'ю ведучому.

Так, серед іншого, SLAVIA розповіла, що зараз у зв'язку з прем'єрою нової пісні приїхала до Києва, хоча більше часу живе у Львові і звикла до більш розміреного темпу життя. Також артистка поділилася, що багато виступає для військових у шпиталях та військових частинах, а також дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

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