Популярная украинская певица и бывшая жена исполнителя Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео со студии радио, где презентовала новую песню "Сила Роду".

Как известно, на днях Ярослава выпустила песню и красивый клип к ней в украинской стилистике, в съемках которого приняла участие Ирина Фарион. Недавно SLAVIA показала, что анонс ее премьеры выставили на огромных экранах торгового центра в Киеве. А теперь девушка пришла на радио "Армія FM", где также презентовала новый хит и давала интервью ведущему.

Так среди прочего SLAVIA рассказала, что сейчас в связи с премьерой новой песни приехала в Киев, хотя больше времени живет во Львове и привыкла к более размеренному темпу жизни. Также артистка поделилась, что много выступает для военных в госпиталях и военных частях, а также дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

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