Популярний український актор театру та кіно, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною і вже вступив у нові відносини, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедні фото зі зйомок і дуже насмішив українців.

Як виявилось, Тарас разом зі своїм колегою з цеху Арамом Арзуманяном стали героями нового розважального шоу на Новому каналі "Є Питання", провідною якого є Леся Нікітюк. У своєму профілі Тарас виклав фото, на якому вони з Лесею тримають Арама за руки, як дитину. Забавності до цього знімку додає те, що і Нікітюк і Цимбалюк високого зросту, тоді як Арам низький.

У підписі до публікації Тарас запропонував шанувальникам придумати назву цього знімку та запросив дивитися випуск шоу за його участю. Користувачі відразу почали писати жартівливі назви:

"Брати Супер Маріо".

"Коли третя упаковка Ростишки виявилася бодяжною".

"Два брата-акробата, один - лом, другий - лопата. І сестриця - білолиця. Любо-дорого дивиться".

"Тато, мама і я".

"Мама, тато, я – дружна ми сім'я".

"Хто тримає цей район?"

"Перший раз в перший клас!".

"Все як у звичайній родині – молодший брат доношує речі за старшим".

"Мамо, є питання".

"Коли мама з татом відводять у садок, а ти не хочеш".

"Мама, тато, я – спортивна сім'я".

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