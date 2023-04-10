Популярный украинский актер театра и кино, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой и уже вступил в новые отношения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавные фото со съемок и здорово насмешил украинцев.

Как оказалось, Тарас вместе со своим коллегой по цеху Арамом Арзуманяном стали героями нового развлекательного шоу на Новом канале "Є Питання", ведущей которого является Леся Никитюк. В своем профиле Тарас выложил фото, на котором они с Лесей держат Арама за руки как ребенка. Забавности этому снимку добавляет то, что и Никитюк и Цымбалюк высокого роста, тогда как Арам низкий.

В подписи к публикации Тарас предложил поклонникам придумать название этому снимку и пригласил смотреть выпуск шоу с его участием. Пользователи тут же принялись писать шутливые названия:

"Братья Супер Марио".

"Когда третья упаковка Растишки оказалась бодяжной".

"Два брата-акробата, один – лом, второй – лопата. И сестрица – белолица. Любо-дорого смотрится".

"Папа мама и я".

"Мама, папа, я – дружная мы семья".

"Кто держит этот район?".

"Первый раз в первый класс!".

"Все как в обычной семье – младший брат донашивает вещи за старшим".

"Мама, есть вопросы".

"Когда мама с папой отводят в садик, а ты не хочешь".

"Мама, папа, я – спортивная семья".

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