Популярный украинский актер театра и кино, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой и уже вступил в новые отношения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавные фото со съемок и здорово насмешил украинцев.
Как оказалось, Тарас вместе со своим коллегой по цеху Арамом Арзуманяном стали героями нового развлекательного шоу на Новом канале "Є Питання", ведущей которого является Леся Никитюк. В своем профиле Тарас выложил фото, на котором они с Лесей держат Арама за руки как ребенка. Забавности этому снимку добавляет то, что и Никитюк и Цымбалюк высокого роста, тогда как Арам низкий.
В подписи к публикации Тарас предложил поклонникам придумать название этому снимку и пригласил смотреть выпуск шоу с его участием. Пользователи тут же принялись писать шутливые названия:
"Братья Супер Марио".
"Когда третья упаковка Растишки оказалась бодяжной".
"Два брата-акробата, один – лом, второй – лопата. И сестрица – белолица. Любо-дорого смотрится".
"Папа мама и я".
"Мама, папа, я – дружная мы семья".
"Кто держит этот район?".
"Первый раз в первый класс!".
"Все как в обычной семье – младший брат донашивает вещи за старшим".
"Мама, есть вопросы".
"Когда мама с папой отводят в садик, а ты не хочешь".
"Мама, папа, я – спортивная семья".
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