Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко дав рецепт салату, насиченого зеленню і який хрумкотить собі в задоволення.

Спаржу люблять за її ніжний та легкий смак. Крім того, в ній рекордна кількість корисних речовин і багато господинь додають спаржу майже в кожну страву.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом простого салату зі спаржею.

Так, Євген Клопотенко запропонував приготувати неймовірно смачний та корисний салат, у якому потрібно використовувати лише кілька інгредієнтів. Зокрема, спаржу, сир, сухарики, яйце та зелень. Страва вийде дуже вишуканою і зробить будь-яку вечерю особливою.

Що вам знадобиться для цього салату:

100 г спаржі

100 г листів шпинату

30 г пармезану

2 яйця

50 г сухарів кубиком

100 г спаржі

40 г вершкового масла|мастила| 82,5%

1 ст. л. лимонного соку та сіль за смаком

Як приготувати:

1. Для початку приготуйте спаржу: закип'ятіть воду та посоліть її. Після чого додайте спаржу та варіть 2 хвилини у кип'яченій воді. Потім обсмажте на сковороді із вершковим маслом ще 2 хвилини. Вона повинна залишатися хрусткою, тому постарайтеся не пересмажити її.

2. Підготуйте сухарики. Для цього візьміть кілька шматочків хліба та наріжте їх на кубики. Підсушіть на сухій сковороді.

3. Зваріть два яйця пашот. Для цього закип'ятіть воду, зменште вогонь до мінімуму. Обережно перекладіть яйця в окріп і варіть кожне близько 2 хвилин - цього часу вистачить, щоб білок був готовий, а жовток залишався всередині рідким.

4. Робимо салат: розрізаємо спаржу на три частини, додайте листя шпинату, нарізаний тонкими слайсами пармезан та сухарі. Заправляємо однією столовою ложкою лимонного соку, посоліть та обережно перемішайте. Робіть це так, щоб листя не зім'ялося, а соус покрив усі інгредієнти. На салат зверху викладіть яйця пашот. У вас буде вітамінний феєрверк смаків.

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