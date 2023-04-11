Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал рецепт салата, насыщенного зеленью и хрустящего себе в удовольствие.

Спаржу обожают за ее нежный и легкий вкус. Кроме того, в ней рекордное количество полезных веществ и многие хозяйки добавляют спаржу почти в каждое блюдо.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом простого салата со спаржей.

Так, Евгений Клопотенко предложил приготовить невероятно вкусный и полезный салат, в котором нужно использовать лишь несколько ингридиентов. В частности, спаржу, сыр, сухарики, яйцо и зелень. Блюдо получится очень изысканным и сделает любой ужин особенным.

Что вам понадобится для этого салата:

100 г спаржи

100 г листов шпината

30 г пармезана

2 яйца

50 г сухарей кубиком

100 г спаржи

40 г сливочного масла 82,5%

1 ст. л. лимонного сока и соль по вкусу

Как приготовить:

1. Для начала приготовте спаржу: закипятите воду и посолите ее. После чего добавте спаржу и варите 2 минуты в кипяченой воде. Потом обжарте на сковороде из сливочным маслом еще 2 минуты. Она должна оставаться хрустящей, потому постарайтесь не пережарить ее.

2. Подготовте сухарики. Для этого возьмите несколько кусочков хлеба и нарежте их на кубики. Подсушите на сухой сковороде.

3. Сварите два яйца пашот. Для этого вскипятите воду, убавьте огонь до минимума. Осторожно переложите яйца в кипяток и варите каждое около 2 минут – этого времени хватит, чтобы белок был готов, а желток внутри оставался жидким.

4. Делаем салат: разрезаем спаржу на три части, добавте листья шпината, нарезанный тонкими слайсами пармезан и сухари. Заправляем одной столовой ложкой лимонного сока, посолите и осторожно перемешайте. Делайте это так, чтобы листья не смялись, а соус покрыл все ингридиенты. На салат сверху выложите яйца пашот. У вас выйдет витаминный феерверк вкусов.

Напомним, Клопотенко дал рецепт украинской выпечки, как приготовить листунци.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал иностранцам, почему украинская кухня такая классная.

Также Politeka писала, Клопотенко дал рецепт ленивого штруделя с непривычной начинкой.