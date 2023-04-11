Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше була підопічною продюсерського центру Монатика, а потім розпочала сольну кар'єру та нещодавно представила чуттєву пісню "З тобою", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле відео, на якому показала, як провела вихідні зі своїми рідними.

Як видно, у ролику Ліда та її родичі вирішили станцювати під трендовий хіт останніх днів: "Скоро вже буде Паска". Спочатку в кадрі з'являється, мабуть, маленька сестра Ліди, потім сама Ліда, яка тримає на руках пухнастого песика, а наприкінці до них приєднується, очевидно, мама артистки. Вона весело пританцьовує і підспівує знаменитому святковому хіту.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Вихідні із сім'єю. Ну просто не витримали, щоб не зняти під цей звук". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її сімейство компліментами.

"Вогонь".

"Молодці".

"У Вас молодша сестричка?".

"Супер вихідні у вас вийшли".

"Супер".

"Люблю, ви прекрасні".

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