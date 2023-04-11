Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше была подопечной продюсерского центра Монатика, а затем начала сольную карьеру и недавно представила чувственную песню "З тобою", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео, на котором показала, как провела выходные со совими родными.

Как видно, в ролике Лида и ее родственники решили станцевать под трендовый хит последних дней: "Скоро вже буде Паска". Сначала в кадре появляется, видимо, маленькая сестра Лиды, затем сама Лида, которая держит на руках пушистого песика, а в конце к ним присоединяется, очевидно, мама артистки. Она весело пританцовывают и подпевают знаменитому праздничному хиту.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Выходные с семьей. Ну, просто не выдержали, чтобы не снять под этот звук". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее семейство комплиментами.

"Огонь".

"Молодцы".

"У Вас младшая сестренка?".

"Супер выходные у вас вышли".

"Супер".

"Обожаю, вы прекрасны".

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