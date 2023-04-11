Alyona Alyona розповіла, що їй дуже хочеться, щоб люди ніколи не втрачали зв'язку зі своєю родиною та близькими. Тому й народилися ці рядки.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) не перестає радувати шанувальників своєї творчості новинками. Кілька годин тому вона анонсувала прем'єру нової пісні та зачитала кілька рядків із неї. Кадри було опубліковано в Інстаграмі Олени.

Так, Alyona Alyona готує реп-композицію "Не втратимо зв'язок". Вона розповіла, що їй дуже хочеться, щоб люди ніколи не втрачали зв'язку зі своєю сім'єю, з тими, кого вони люблять, із тими, кому вони потрібні. Тому й народилися ці рядки. Крім того, артистка хоче, щоб її пісні могли почути люди, які нічого не можуть чути – тому вона також озвучила цю пісню мовою жесту.

"Мені хочеться, щоб музику могли слухати і відчувати всі, незважаючи на фізіологічні можливості. Я хочу, щоб кожен розумів, який зараз розквіт української пісні, як багато чудових рядків зараз звучить у різних жанрах музики. Додайте переклад мовою жестів до своїх відео, додавайте субтитри до своїх відео", – написала Alyona Alyona.

У коментарях залишали хвалебні коментарі та зазначали, що їх зачепив навіть той маленький шматочок пісні, який опублікувала артистка:

"Кайф! Дуже чекаю, хитає з першого ж слова", "Вау, це крута ініціатива!", "Який надихаючий задум!", "Як же в тему, зачепило", "Кайф, дуже чекаю повний реліз".

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