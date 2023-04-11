Відома блогерка Юля "Зайка" вразила шанувальників новим відео зі свого дефіле на прогулянці за кордоном.

Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина виклала відео, на якому показала гаряче дефіле посеред міста.

Раніше дівчина розповідала шанувальникам, що поїхала відзначати свій день народження до Катару, схоже, там вона і зняла нове відео. У ролику Юлю зображено на прогулянці ввечері, серед високих хмарочосів. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому образі – на ній короткі джинсові шорти та темний топ із сріблястою бахромою, а на її струнких ногах модні чоботи. Волосся дівчини зібрано у високий пишний хвіст, а на її обличчі легкий макіяж та впевнений вигляд.

У підписі до публікації Бельченко нічого написала, зате шанувальники відразу почали коментувати нове відео блогерки:

"Дуже люблю у ваших образах нестандартність, не таку як у всіх".

"Зараз рамадан, можуть заарештувати".

"Швидше, тягніть вогнегасник!"

"Юля, це дуже спокусливо".

"Вау, супер, красиво!"

"Спокуслива красуня".

"Зайчик перетворився на пантеру".

"Та ти що, неймовірна".

"Ого, це підпал".

"Ну краса".

"Юля, це розрив".

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