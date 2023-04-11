Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором показала горячее дефиле посреди города.

Ранее девушка рассказывала поклонникам, что отправилась отмечать свой день рождения в Катар, похоже, там она и сняла новое видео. В ролике Юля запечатлена на прогулке вечером, среди высоких небоскребов. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней короткие джинсовые шорты и темный топ с серебристой бахромой, а на ее стройных ногах модные сапоги. Волосы девушки собраны в высокий пышный хвост, а на ее лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Бельченко ничего написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новое видео блогерши:

"Очень люблю в ваших образах нестандартность, не такое как у всех".

"Сейчас же рамадан, могут арестовать".

"Скорее, тяните огнетушитель!".

"Юля, это очень соблазнительно".

"Вау, супер, красиво!".

"Соблазнительная красотка".

"Зайка превратилась в пантеру".

"Да ты что, невероятная".

"Ого, это поджог".

"Ну красота".

"Юля, это разрыв".

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