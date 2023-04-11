Музиканти гурту "Антитіла" створили благодійний фонд. Він допомагає сім'ям загиблих українських військових, а також фінансує розробку інноваційної зброї для ЗСУ. Кілька годин тому соліст гурту Тарас Тополя оголосив новий збір. Відео зі зверненням музикант опублікував в Інстаграм.

Так, фонд відкрив збір на антидронні комплекси, які допоможуть захистити небо від ворожої розвідки над нашими позиціями та полегшити службу для ЗСУ. Завдяки таким комплексам бійці фіксують та нейтралізують ворожі дрони ще на зльоті, роблячи артилерію сліпою. Перші 5 комплексів вже четвертий місяць на бойовому чергуванні. Збір на другу партію Антидронових комплексів продовжується.

Тарас Тополя додав, що вже зібрано 2000000 грн. Необхідна сума закупівлі – 6 000 000. Зібравши до Свята ще мільйон – половину збору буде закрито. Підтримати збір можна за посиланням.

"Через тиждень Великдень! День, коли Світло перемагає пітьму, а Добро долає зло. Наші ж захисники щодня жертвують найдорожчим, щоб зло було знищено. Готуючись до святкування – не забуватимемо про підтримку тих, завдяки кому ми всі таку можливість маємо. Наголошуємо: зараз ваші 10, 20, 50 гривень потрібні! Поширте цей збір, задонатьте будь-яку суму. Разом - наближаємо Перемогу Світла!", - звернувся до українців Тарас Тополя.

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.