Музыканты группы "Антитіла" создали благотворительный фонд. Он помогает семьям погибших украинских военных, а также финансирует разработки инновационного оружия для ВСУ. Несколько часов назад солист группы Тарас Тополя объявил новый сбор. Видео с обращением музыкант опубликовал в Инстаграм.

Так, фонд открыл сбор на Антидронные комплексы, которые помогут защитить небо от вражеской разведки над нашими позициями и облегчить службу для ВСУ. Благодаря таким комплексам бойцы фиксируют и нейтрализуют вражеские дроны еще на взлете, делая артиллерию слепой. Первые 5 комплексов уже четвертый месяц на боевом дежурстве. Сбор на вторую партию Антидроновых комплексов продолжается.

Тарас Тополя добавил, что уже собрано 2 000 000 грн. Необходимая сумма закупки – 6 000 000. Собрав к Празднику еще миллион – половина сбора будет закрыта. Поддержать сбор можно по ссылке.

"Через неделю Пасха! День, когда Свет побеждает тьму, а Добро преодолевает зло. Наши же защитники каждый день жертвуют самым дорогим, чтобы зло было уничтожено. Готовясь к празднованию – не будем забывать о поддержке тех, благодаря кому мы все такую ​​возможность имеем. Подчеркиваем: сейчас ваши 10, 20, 50 гривен нужны! Распространите этот сбор, задоните любую сумму. Вместе – приближаем Победу Света!", - обратился к украинцам Тарас Тополя.

Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.

Также Politeka писала, группа "Антитіла" почтила память погибших собратьев песней.