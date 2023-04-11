Музыканты группы "Антитіла" создали благотворительный фонд. Он помогает семьям погибших украинских военных, а также финансирует разработки инновационного оружия для ВСУ. Несколько часов назад солист группы Тарас Тополя объявил новый сбор. Видео с обращением музыкант опубликовал в Инстаграм.
Так, фонд открыл сбор на Антидронные комплексы, которые помогут защитить небо от вражеской разведки над нашими позициями и облегчить службу для ВСУ. Благодаря таким комплексам бойцы фиксируют и нейтрализуют вражеские дроны еще на взлете, делая артиллерию слепой. Первые 5 комплексов уже четвертый месяц на боевом дежурстве. Сбор на вторую партию Антидроновых комплексов продолжается.
Тарас Тополя добавил, что уже собрано 2 000 000 грн. Необходимая сумма закупки – 6 000 000. Собрав к Празднику еще миллион – половина сбора будет закрыта. Поддержать сбор можно по ссылке.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Вот что бывает, когда мобилизуют всех подряд": военный расстрелял побратимов и решил избавиться от тел, детали
ДТП с Остапом Ступкой, появились неожиданные подробности: "Не надо злорадствовать"
Байден дал сигнал власти Украины: «Если вы не разгромите армию рф…»
Популярный продукт вслед за морковью становится новым деликатесом: за 100 грамм придется отдать 46 гривен
"Через неделю Пасха! День, когда Свет побеждает тьму, а Добро преодолевает зло. Наши же защитники каждый день жертвуют самым дорогим, чтобы зло было уничтожено. Готовясь к празднованию – не будем забывать о поддержке тех, благодаря кому мы все такую возможность имеем. Подчеркиваем: сейчас ваши 10, 20, 50 гривен нужны! Распространите этот сбор, задоните любую сумму. Вместе – приближаем Победу Света!", - обратился к украинцам Тарас Тополя.
Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.
Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.
Также Politeka писала, группа "Антитіла" почтила память погибших собратьев песней.