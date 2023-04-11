Відома українська балерина та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, на які жертви їй доводиться йти.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар поділилася ефектними чорно-білими кадрами та розкрила складнощі своєї професії.

"Якщо артист балету прокинувся зранку, а у нього нічого не болить — він помер… І так все своє балетне життя… Постійна боротьба зі своїм тілом, своєю природою, намагання кожного дня вдосконалити його…Зробити ідеальними свої лінії, «зламати» свої стопи, розтягнути свої м’язи до 180 градусів — relevé lent та, нарешті, вивернути непідвладні твоїм бажанням суглоби у неприродний для них стан", — пише артистка.

Балерина також додала, що все життя її та її колег супроводжує біль.

"Від перших балетних Plié і Tendu, перших молозолів від пуантів і до останнього танцювального подиху на сцені… Ти переборюєш себе, перемагаючи біль та травми і виходиш на сцену… Біль стає постійним супутником… Іноді, ворогом, а іноді — другом. Він вибудовує твої сталеві кордони можливостей або руйнує наявні і розширює їх…. Але з часом, ти до нього звикаєш… Як до шматочків пробки у пляшці улюбленого старовинного вина", — наголосила Катерина Кухар.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку:

"Боже, як це красиво";

"Катерина Ігорівна, ви є прикладом для усіх дівчат 👏що завжди треба себе переборювати напологлевою працею і завжди буде результат💃".

Нагадаємо, Катерина Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила реакцією на скандал з Ілоном Маском.