В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар поделилась эффектными черно-белыми кадрами и раскрыла сложности своей профессии.

"Если артист балета проснулся утром, а у него ничего не болит — он умер… И так всю свою балетную жизнь… Постоянная борьба со своим телом, своей природой, попытки каждый день усовершенствовать его… Сделать идеальными свои линии, «взломать» свои стопы, растянуть свои мышцы до 180 градусов — relevé lent и наконец вывернуть неподвластные твоим желаниям суставы в неестественное для них состояние", — пишет артистка.

Балерина также добавила, что всю жизнь ее и ее коллег сопровождает боль.

"От первых балетных Plié и Tendu, первых молозолей от пуантов и до последнего танцевального дыхания на сцене… Ты преодолеваешь себя, побеждая боль и травмы и выходишь на сцену… Боль становится постоянным спутником… Иногда, врагом, а иногда — другом. Она выстраивает твои стальные границы возможностей или разрушает имеющиеся и расширяет их… Но со временем ты к ней привыкаешь… Как к кусочкам пробки в бутылке любимого старинного вина", — подчеркнула Екатерина Кухар.

Поклонники в комментариях поддержали звезду:

"Боже, как это красиво";

"Екатерина Игоревна, вы являетесь примером для всех девушек 👏что всегда надо себя преодолевать настойчивым трудом и всегда будет результат💃".

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.