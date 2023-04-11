Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала нескромні кадри із розкішної фотосесії у Барселоні.
Як видно, на нових знімках Анна знята в красивій локації, мабуть, в історичній частині міста. Перед камерою вона з'явилася у відвертому темному вбранні, яке складається з чорного боді та прозорої короткої сукні з довгими рукавами. Це вбрання лише підкреслило струнку фігуру та ідеальні ноги гімнастки. Її волосся елегантно покладене, а на обличчі легкий макіяж. На останньому знімку Анна позує ще в одному чорному боді з прозорими колготками, але вже без сукні.
У підписі до публікації Різатдінова написала: "Вибираємо. Моя 🖤 перша". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати нові знімки дівчини:
"Богиня!".
"Всі чудові".
"Шикарна мадам".
"Не дівчина, а мрія".
"Ці нереальні ноги. Аня, ви неймовірна".
"Все, ви прекрасна, як завжди".
"Круто, кльово, класно!".
"Анна, ви стильна красуня, і ноги шикарні".
"Красуня!".
"Та що там вибирати усі безумовно класні".
"Неймовірна та дуже красива".
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